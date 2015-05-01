مصرع رجل وزوجته خنقا بالغاز أثناء استحمامهما فى مركز المحلة

لقى زوجان مصرعهما خنقا بالغاز أثناء قيامهما بالاستحمام سويا اليوم الجمعة داخل شقتهما بعزبة زينب هانم التابعة لقرية السجاعية مركز المحلة، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى العميد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود إخطارا من شرطة النجدة عن بلاغ والدة المجنى عليه "أحمد.إ.ا" 25سنة نقاش مقيمة عزبة زينب بانبعاث غاز من داخل شقة نجلها.

انتقل رئيس فرع البحث وقوة من الشرطة إلى مكان البلاغ وتم كسر باب الشقة وعثر على جثث المجنى عليه وزوجته "قمر.ه.ف" 17سنة طالبة ثانوى داخل حمام الشقة.

وكشفت التحريات أن وفاة المجنى عليهما خنقا بالغاز أثناء قيامهما بالاستحمام، تم التحفظ على الجثتين لمشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثث.