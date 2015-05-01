مسجلان يمزقان جسد صديقهما بسبب 300 جنيه فى المنوفية

مزق مسجلان خطر جسد صديقهما بسكين بسبب الخلاف على 300 جنيه، وتخلصا من جثته بإلقائها فى منطقة زراعية نائية، وبضبطهما تحرر لهما المحضر اللازم .

كانت البداية بتلقى مأمور مركز شرطة تلا بلاغاً من " نبيل . ر" - 53 سنة فنى بهندسة الرى - بعثورة على جثة شخص فى العقد الثالث من العمر ملقاة فى أرضه الزراعية، فانتقل اللواء جمال شكرى مدير المباحث وتبين له أن الجثة لـ "فريد.ح" 28 سنة تاجر خردة مصابة بطعنات نافذة فى الناحية اليسرى للصدر ، وبطيات ملابسه هاتف محمول وسلاح أبيض ، وتبين أن القتيل متهم فى عدة قضايا.

أمر اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والقبض على الجناة، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات بين القتيل ومسجلين خطر بسبب300 جنيه قررا التخلص منه استدراجاه الى مكان نائى ومزقا جسده فداهمتهما قوة وضبطتهما ،وحررت بالواقعة المحضر رقم 6880 جنح مركز تلا لسنة 2015 وباشرت النيابة التحقيق.

>