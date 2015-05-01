ضبط 5 أسلحة نارية فى حملة أمنية بمركز الفشن جنوب بنى سويف

تمكنت مباحث مركز الفشن جنوب بنى سويف، خلال حملة أمنية شنتها اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على كل من "عبد الغنى ج" عاطل يقيم قرية الحيبه بحوزته بندقية آلية و25 طلقة، و"على م" عاطل، العجرة، بندقية بمب أكشن، و"أحمد.أ" فلاح 34 عامًا، شنرا، فرد خرطوش.

كما نجحت الحملة التى قادها العميد محمد عبدالطيف رئيس مباحث الجنوب، وشارك فيها الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث الفشن ومعاونوه النقباء حسام الريدى، محمد محروس، وهشام عادل، فى ضبط "ماضى.م" 27 عامًا عاطل، قرية شنرا وبحوزته بندقية بمب أكشن، "عبدالشفيع.م" 36 سنة عاطل، قرية أحمد حلمى وبحوزته بندقية آلية و50 طلقة من ذات العيار، تحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى مصطفى ذكى مدير النيابة لمباشرة التحقيق.