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طالب ثانوى يعد طفلة بالزواج ويحرضها على سرقة والدها فى العمرانية

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طالب ثانوى يعد طفلة بالزواج ويحرضها على سرقة والدها فى العمرانية طالب ثانوى يعد طفلة بالزواج ويحرضها على سرقة والدها فى العمرانية
شهدت منطقة العمرانية واقعة مثيرة، حيث تعرف طالب ثانوى على طفلة تبلغ من العمر 12 عاما أثناء تواجدهما بنادى الصيد، وتطورت العلاقة بينهما فعرض عليها الزواج ثم طلب منها الاستيلاء على نقود والدها الذى يعمل مدير شركة حتى يتمكنا من الزواج، وتمكنت الطفلة من الاستيلاء على مبالغ ومصوغات ذهبية خاصة بوالدها وسلمتها للطالب، ثم اكتشفت تعرضها للخديعة، واكتشف والدها السرقة فأبلغ قسم شرطة العمرانية ونجح رجال المباحث فى كشف الواقعة وتمكنوا من ضبط الطالب وصديقيه، اللذان ساعداه فى الاحتيال على الطفلة وبحوزتهم المسروقات.

تلقى اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من مدير شركة أفاد بتعرضه بسرقة مبالغ مالية عملات مختلفة ومصوغات ذهبية قيمتها 800 ألف جنيه من مسكنه.

وبإجراء التحريات توصل الرائدان محمد طارق وكريم يونس معاونى مباحث العمرانية إلى أن ابنة مقدم البلاغ التى تبلغ من العمر، 12 عاما وراء السرقة، وبسؤالها أفادت أنها تعرفت على طالب ثانوى بنادى الصيد، ووعدها بالزواج وطلب منها الاستيلاء على نقود والدها.

وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى هوية المتهم وألقوا القبض عليه، وبمواجهته اعترف بخداعه للطفلة مع اثنين من أصدقائه وحصولهم على المصوغات الذهبية والنقود، وبضبط المتهمين الآخرين عثرت قوة معهما على المسروقات وحرر العقيد مدحت فارس مفتش مباحث غرب الجيزة محضرا للمتهمين، وباشرت معهم النيابة التحقيق.

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مصر 365