أخبار عاجلة

طفلة بريطانية تثير الجدل.. عمرها «11» شهرًا و«شعرها» عمره سنوات -
مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات -
حدث في مثل هذا اليوم -
حقوقيون عن "هاشتاج التحرش": فَضح المجتمع.. وأخرج الفتيات عن صمتهن -
بالصور- وزير الآثار يتفقد "الهرم الجديد" بمنطقة آثار دهشور -
رئيس الوزراء يعتمد ١٠٥ مليون جنيه إضافية لاستكمال تطهير بحيرة البرلس -
وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن -
كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الداخلية» : لم نتلق طلبات بتنظيم تظاهرات عمالية اليوم

Google+ Print
«الداخلية» : لم نتلق طلبات بتنظيم تظاهرات عمالية اليوم «الداخلية» : لم نتلق طلبات بتنظيم تظاهرات عمالية اليوم

مجدى عبد الغفار وزير الداخلية

 

أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات التابعة لها لم تتلق أي طلبات بتنظيم تظاهرات في اليوم العالمي للعمال الذي يصادف، الجمعة.

وقال اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن «أقسام الشرطة المختلفة، ومديريات الأمن، لم تتلق أي طلبات رسمية من فئات عمالية أو سياسية للخروج في مظاهرات اليوم الجمعة»، وفقًا لتصريح لوكالة الأناضول.

وأضاف «عبدالكريم»: «إذا تلقينا إخطاراً بذلك نقوم بدراسته، ومنح ترخيص للمظاهرة وتأمينها، لكن هذا لم يحدث».

وتابع: «لدينا قاعدة عمالية شريفة، دائماً يعطوا نموذج لمحافظتهم على مصادر الإنتاج، ولديهم الوعي الوطني الكافي الذي يحميهم من أي استغلال، ودائماً حريصون على استقرار الوطن خلال هذه المرحلة، وهذا يكفي لأن نتأكد من حرصهم على عدم الإقدام على شيء يعكر صفو البلاد».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا