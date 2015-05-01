«الداخلية» : لم نتلق طلبات بتنظيم تظاهرات عمالية اليوم

أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات التابعة لها لم تتلق أي طلبات بتنظيم تظاهرات في اليوم العالمي للعمال الذي يصادف، الجمعة.

وقال اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن «أقسام الشرطة المختلفة، ومديريات الأمن، لم تتلق أي طلبات رسمية من فئات عمالية أو سياسية للخروج في مظاهرات اليوم الجمعة»، وفقًا لتصريح لوكالة الأناضول.

وأضاف «عبدالكريم»: «إذا تلقينا إخطاراً بذلك نقوم بدراسته، ومنح ترخيص للمظاهرة وتأمينها، لكن هذا لم يحدث».

وتابع: «لدينا قاعدة عمالية شريفة، دائماً يعطوا نموذج لمحافظتهم على مصادر الإنتاج، ولديهم الوعي الوطني الكافي الذي يحميهم من أي استغلال، ودائماً حريصون على استقرار الوطن خلال هذه المرحلة، وهذا يكفي لأن نتأكد من حرصهم على عدم الإقدام على شيء يعكر صفو البلاد».