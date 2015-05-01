القوات المسلحة تواصل جهودها لانتشال أجزاء الناقلة المتبقية بالنيل في قنا

تواصل القوات المسلحة جهودها، لانتشال أجزاء الناقلة النيلية الغارقة بمياه النيل، إثر اصطدامها بكوبرى دندرة العلوي.

ومن جانبه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا إن القوات المسلحة تواصل جهودها لتقطيع أجزاء الناقلة المتبقية بعد انتشال الجزء الأكبر منها والذي يضم مقصورة القيادة.

وأوضح أن أعمال التقطيع تتم تحت الماء باستخدام أسطوانات الأكسجين عن طريق غطاسين، مشيرا أنه سيتم الأنتهاء من التقطيع خلال الساعات القادمة وسيتم إنتشال الجزئين الباقيين فورالانتهاء من عملية التقطيع وتحميلهم على صنادل تابعة للقوات المسلحة.

وأكد أن جميع عينات المياه التى تم أخذها من موقع الحادث جاءت سلبية وخالية من الإشعاعات والتلوث مؤكدا أن المتخصصين بشركة المياه يواصلون أعمالهم الخاصة بتحليل المياة كل ساعتين