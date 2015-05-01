مقتل 4 من حزب الله فى قصف للمعارضة السورية باللاذقية

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، مقتل 4 من حزب الله اللبنانى فى قصف للمعارضة السورية على تجمع بريف اللاذقية.

وكان قد ذكر نشطاء مساء الخميس أن كتائب سوريا تحاصر نحو 150 جنديًا من الجيش السورى ومدنيين فى مستشفى بشمال غربى سوريا.

ويقع المستشفى فى الضواحى الجنوبية لمدينة جسر الشغور، وقال رامى عبد الرحمن، مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن حصار مبنى المستشفى الوطنى لا يزال مستمرًا.

وأضاف أن "اشتباكات دارت فى المنطقة حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة بين المتمردين والجنود المحاصرين".