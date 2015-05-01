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الجيش اللبنانى: زورقان حربيان إسرائيليان اخترقا المياه الإقليمية اللبنانية

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الجيش اللبنانى: زورقان حربيان إسرائيليان اخترقا المياه الإقليمية اللبنانية الجيش اللبنانى: زورقان حربيان إسرائيليان اخترقا المياه الإقليمية اللبنانية
أعلن الجيش اللبنانى أن زورقين حربيين إسرائيليين اخترقا المياه الإقليمية اللبنانية اليوم، وذكر بيان لقيادة الجيش اللبنانى ظهر اليوم أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة بجنوب لبنان لمسافة 205 أمتار، ثم غادر فى اتجاه المياه الفلسطينية المحتلة.

كما أقدم زورق مماثل على اختراق المياه الإقليمية اللبنانية بعد ذلك لمسافة 300 متر مقابل رأس الناقورة، ثم غادر باتجاه المياه الفلسطينية المحتلّة، وأشار البيان إلى أنه يجرى متابعة هذا الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان"اليونيفيل".

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مصر 365