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إعدام باكستانى أدين بتهريب الهيرويين إلى السعودية

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إعدام باكستانى أدين بتهريب الهيرويين إلى السعودية إعدام باكستانى أدين بتهريب الهيرويين إلى السعودية
أعلنت وزارة الداخلية ، إعدام باكستانى فى الرياض اليوم الجمعة أدين بتهمة تهريب الهيرويين إلى المملكة، وذكرت وكالة الانباء الرسمية نقلا ان السلطات قبضت على " خان عباس خان عند قيامه بتهريب كمية من الهيرويين المخدر داخل أحشائه".

وأشارت إلى "تنفيذ حكم القتل فى الجانى الجمعة فى منطقة الرياض بمحافظة حوطة بنى تميم، وبذلك يرتفع عدد الذين اعدموا فى المملكة منذ مطلع السنة إلى 73 شخصا بينهم أجانب، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس "، وأعدم 87 شخصا من جنسيات مختلفة فى المملكة العام الماضى بحسب حصيلة لوكالة "فرانس برس"، مقابل 78 شخصا فى 2013، وتعاقب السعودية بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.

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مصر 365

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