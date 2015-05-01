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طيران التحالف العربى يستهدف تجمعات للحوثيين بمحافظة تعز اليمنية

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طيران التحالف العربى يستهدف تجمعات للحوثيين بمحافظة تعز اليمنية طيران التحالف العربى يستهدف تجمعات للحوثيين بمحافظة تعز اليمنية
شن طيران التحالف العربى عدة غارات على مواقع للحوثيين فى مجيرية حرض الحدودية بمحافظة حجة، استهدف تجمعات للحوثيين فى سد السقيع بمديرية دمنة خدير بمحافظة تعز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، حسبما افادت فضائية سكاى نيوز.
>وكانت قد أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية الجنوبية فى عدن عن هدنة من جانبها لمدة ساعتين ابتداء من الساعة الثامنة صباح اليوم "بتوقيت اليمن" ولمدة ساعتين استجابة لنداءات وجهتها منظمات محلية ودولية منها الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين.
>وأوضحت المقاومة فى بيان لها أن هذه الهدنة جاءت استجابة لنداءات المنظمات المحلية والدولية ليتسنى لها انتشال الجثث المتواجدة فى الشوارع ضحايا الاشتباكات الجارية بين المقاومة والحوثيين المدعومين بقوات موالية للرئيس السابق وإسعاف الجرحى.
>وأضافت أن الهدنة تأتى أيضا بهدف تمكين الأسر المنكوبة التى تريد الخروج من المديريات التى تتمركز فيها القوات الموالية للرئيس المخلوع صالح والحوثيين سواء للخروج إلى أماكن أخرى أو الحصول على احتياجاتها.وطالب البيان المواطنين اليمنيين بالالتزام بوقت الهدنة حفاظا على سلامتهم.

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مصر 365