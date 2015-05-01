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مساعد الوزير للأمن العام يطالب الضباط بتكثيف مطاردات المجرمين لتحقيق الأمن

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مساعد الوزير للأمن العام يطالب الضباط بتكثيف مطاردات المجرمين لتحقيق الأمن مساعد الوزير للأمن العام يطالب الضباط بتكثيف مطاردات المجرمين لتحقيق الأمن
شهد اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حفل تخريج الفرق ( الأساسية لضباط البحث الجنائى رقم 168 - التأهيلية لضباط البحث الجنائى رقم 126 - مسرح الجريمة للجرائم الإرهابية والتفجيرات رقم 3 - فحص أثار الحرائق رقم 25 ) المنعقدين بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية بالقطاع وعددهم 106 ضابط من مختلف إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح وقطاع الأمن المركزى ) .

وخلال الحفل طالب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، الضباط المتدربين بالإستفادة من الخبرات والعلوم التى إكتسبوها أثناء دراستهم بالمعهد للإرتقاء بمستوى الأداء ونقل الخبرات التى إكتسبوها لزملائهم بالعمل وتكثيف الجهود لضبط العناصر الاجرامية والتشكيلات العصابية وحائزى ومتجرى الأسلحة غير المرخصة وضبط العناصر الإرهابية، وذلك بهدف تحقيق الأمن والأمان، فى إطارٍ عام من إحترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان.

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مصر 365