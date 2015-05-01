محافظ قنا: مواصلة جهود انتشال صندل الفوسفات.. وفتح الكورنيش قريبًا

واصلت القوات المسلحة بقنا جهودها فى تقطيع صندل الفوسفات الغارق فى مياه النيل بقنا بعد اصطدامه بإحدى الأعمدة الخرسانية لكوبرى دندرة وكان على متنه 500 طن من الفوسفات تمهيدًا لانتشال الأجزاء المتبقية من الصندل.

ومن جانبه، أشاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بالجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة فى انتشال الصندل الغارق بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى وبالتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وذكر الهجان أنه تم رفع 40% من الصندل الغارق بعد عملية تقطيع وتجزئة جسم الصندل والذى يعتبر الجزء الأكبر لوجود الكابينة الرئيسية به وتحميلها على الصندل ناصر 28 التابع للقوات المسلحة، مؤكدًا أنه جار انتشال باقى الأجزاء المتبقية.

وأضاف أن عمليات سحب العينات من مجرى النهر مستمرة مؤكدًا على خلوها من أى ملوثات. وفيما يخص الكورنيش أعلن المحافظ أنه سيتم فتحه للمواطنين فى القريب العاجل.