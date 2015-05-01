أخبار عاجلة

طفلة بريطانية تثير الجدل.. عمرها «11» شهرًا و«شعرها» عمره سنوات -
مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات -
حدث في مثل هذا اليوم -
حقوقيون عن "هاشتاج التحرش": فَضح المجتمع.. وأخرج الفتيات عن صمتهن -
بالصور- وزير الآثار يتفقد "الهرم الجديد" بمنطقة آثار دهشور -
رئيس الوزراء يعتمد ١٠٥ مليون جنيه إضافية لاستكمال تطهير بحيرة البرلس -
وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن -
كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ قنا: مواصلة جهود انتشال صندل الفوسفات.. وفتح الكورنيش قريبًا

Google+ Print
محافظ قنا: مواصلة جهود انتشال صندل الفوسفات.. وفتح الكورنيش قريبًا محافظ قنا: مواصلة جهود انتشال صندل الفوسفات.. وفتح الكورنيش قريبًا
واصلت القوات المسلحة بقنا جهودها فى تقطيع صندل الفوسفات الغارق فى مياه النيل بقنا بعد اصطدامه بإحدى الأعمدة الخرسانية لكوبرى دندرة وكان على متنه 500 طن من الفوسفات تمهيدًا لانتشال الأجزاء المتبقية من الصندل.

ومن جانبه، أشاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بالجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة فى انتشال الصندل الغارق بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى وبالتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وذكر الهجان أنه تم رفع 40% من الصندل الغارق بعد عملية تقطيع وتجزئة جسم الصندل والذى يعتبر الجزء الأكبر لوجود الكابينة الرئيسية به وتحميلها على الصندل ناصر 28 التابع للقوات المسلحة، مؤكدًا أنه جار انتشال باقى الأجزاء المتبقية.

وأضاف أن عمليات سحب العينات من مجرى النهر مستمرة مؤكدًا على خلوها من أى ملوثات. وفيما يخص الكورنيش أعلن المحافظ أنه سيتم فتحه للمواطنين فى القريب العاجل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365