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هيئة قناة السويس: حركة الملاحة لم تتأثر بالحريق المحدود بسفينة حاويات

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هيئة قناة السويس: حركة الملاحة لم تتأثر بالحريق المحدود بسفينة حاويات هيئة قناة السويس: حركة الملاحة لم تتأثر بالحريق المحدود بسفينة حاويات
نفى المتحدث الرسمى لهيئة قناة السويس ما تردد عن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بسبب حريق محدود نشب فى سفينة الحاويات##### "HANJIN GREEN EARTH"### والتى ترفع علم الولايات المتحدة الأمريكية قادمة ضمن قافلة الجنوب قرب منطقة رأس العش اليوم "الجمعة".

وقال طارق حسنين المتحدث الرسمى للهيئة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن القوات البحرية وعدد من القاطرات التابعة للهيئة تمكنت من السيطرة على الحريق واستكملت السفينة رحلتها ضمن قافلة الجنوب إلى بورسعيد.

وكانت سفينة الحاويات التى يبلغ طولها 366 مترا وعرضها 75 مترا بحمولة 141 ألفا و745 طنا قد تعرضت لحريق محدود أثناء عبورها قناة السويس .

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