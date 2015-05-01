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جهود مكثفة لضبط مجهولين شرعوا فى قتل سائح هولندى بالأقصر

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جهود مكثفة لضبط مجهولين شرعوا فى قتل سائح هولندى بالأقصر جهود مكثفة لضبط مجهولين شرعوا فى قتل سائح هولندى بالأقصر
تكثف الأجهزة الأمنية بالأقصر، جهودها لضبط مجهولين شرعوا فى قتل سائح هولندى الجنسية مقيم بالمحافظة، وقاموا بتسديد عدة طعنات له فى البطن، وذلك بمحل إقامته بمنطقة الفيروز بوسط المدينة.

تلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الأقصر الدولى لسائح هولندى الجنسية يدعى "بيتر ا"، ٤٤ عاما، مقيم بحى الفيروز، مصاب بطعنات فى البطن، وجروح قطعية فى الوجه والراس، واشتباه نزيف فى المخ.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط شرطة السياحة الآثار بالمحافظة وتبين من التحريات الأولية أن مجهولين اعتدوا على السائح بالضرب، وشرعوا فى قتله فتم نقله إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات.

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مصر 365