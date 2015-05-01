ضبط 25 كيلو بانجو داخل منزل محامٍ فى مركز الفشن جنوب بنى سويف

درس القانون بكلية الحقوق ولم يمارس مهنة المحاماة بعد تخرجه، ورغم علمه بتجريم الاتجار فى ثمار نبات القنب المخدر (البانجو) إلا أنه قرر الاتجار به وتحول لتاجر جملة يروجه على عملائه فى مركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف ولكنه سقط فى أيدى رجال المباحث وعثر داخل منزله على كميات تزن 25 كيلو بانجو، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى مصطفى خليل، مدير نيابة الفشن، فقرر بإشراف المستشار تامر الخطيب حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت وحدة مباحث مركز الفشن تلقت معلومات تفيد قيام حسين عبد العظيم يوسف، 36 سنة، محامى يقيم قرية نزلة البرقى دائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة حيث يحتفظ بها داخل منزله قبل توزيعها على زبائنه من تجار التجزئة بالمدينة وقرى المركز.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، نائب مدير الأمن، فكلف العميدين خلف حسين، مدير المباحث الجنائية، وخالد الجبيلى، رئيس مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث وتقنين الإجراءات وسرعة القبض على المتهم.

وعقب الحصول على إذن من النيابة العامة، داهم الرائد محمد إبراهيم، رئيس مباحث الفشن، ومعاوناه النقيبان حسام الريدى ومحمد محروس، منزل المتهم وبتفتيشه عثر على كميات من البانجو تزن 25 كيلو، وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم الذى تبين أنه محامٍ لا يعمل بالمهنة وتم اقتياده إلى مركز الشرطة بعد التحفظ على المضبوطات.