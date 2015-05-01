مهاجم المغرب التطواني: متحمسون لمواجهة الأهلي ورغبتنا أقوى في التأهل

أكد سلمان ولد الحاج مهاجم المغرب التطواني أنه هو وزملائه متحمسين للغاية لمواجهة النادي الأهلي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا وشدد على أن رغبة فريقه في التأهل أصبحت أقوى بعد حسم مباراة الذهاب.

ويرى سلمان أن إغلاق المساحات جيدا أمام الأهلي واللعب بأسلوي دفاعي جيد مع استغلال الهجمات المرتدة هي سلاح فريقه لعبور العقبة الصعبة أمام الأهلي.

ويستضيف الأهلي فريق المغرب التطواني يوم السبت في إياب دور الـ16 ويحتاج للفوز بفارق هدفين ليتأهل بعدما خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد.

في تصريحات نشرتها صحيفة (الصباح) المغربية قال سلمان:"لاعبو التطواني متحمسين للغاية ويدركوا جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم".

وأضاف "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة. الأهلي فريق ليس سهلا بالنظر لإمكانيات لاعبيه، سنخوض المباراة برغبة أقوى في التأهل".

وأردف "استعدينا للمباراة كأي مباراة، سنقدم مردود طيب أمام الأهلي وعلينا استغلال الفرص والقيام بالواجبات الدفاعية على أكمل وجه".