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5 آلاف تذكرة لجماهير الزمالك في مباراة الفتح الرباطي

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5 آلاف تذكرة لجماهير الزمالك في مباراة الفتح الرباطي 5 آلاف تذكرة لجماهير الزمالك في مباراة الفتح الرباطي

أفادت صحيفة (الصباح) المغربية بأن إدارة نادي الفتح الرباطي قررت تخصيص 5 آلاف تذكرة من أجل جماهير فريق الزمالك في المواجهة التي ستجمع الناديين يوم الأحد بإياب دور الـ16 للكونفدرالية الإفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدراة الفريق المغربي اضطرت لتخصيص هذا العدد لجمهور الزمالك رغم أنها لم تتلقى أي تأكيدات تخص حضور جماهير الفارس الأبيض للمباراة.

وسافرت بعثة نادي الزمالك يوم الجمعة متجهة إلى المغرب من أجل ملاقاة الفتح الرباطي بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط بعد أن انتهت مباراة الذهاب بمصر بالتعادل السلبي.

وغاب عن قائمة الفريق الثلاثي أحمد دويدار، أيمن حفني وخالد قمر بسبب الإصابة.

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