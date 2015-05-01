القبض على عاطل متهم بتصنيع أدوات كهربائية بمنزله فى عابدين

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عاطل لقيامه بتصنيع أدوات كهربائية مستخدما مواد مجهولة المصدر وتقليد علامات تجارية داخل منزله بعابدين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عابدين مفادها اتخاذ "حسام.م.أ" 52 سنة عاطل مسكنه الكائن بدائرة القسم مكانا لتصنيع الأدوات الكهربائية بدون ترخيص، مستخدما مواد رديئة ومجهولة المصدر، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه.

وبتفتيش منزله عثر بداخله على 6275 مفتاح كهربائى ماركة بيتشينو سيمنس، و3130 مفتاح اتوماتيك ماركة كافى LS ، ABB هاجر، و860 فيشة كهربائية، و357 كارتونة فارغة معدا للتعبئة تحمل علامات اشمايدر ، بيتشينو، و5097 استيكر مختلف الماركات، و204 كارت ABB، و7 اختام مدون عليهم ( ABB ، سيمنس ، بتشينو ، اشنايدر ، هاجر )، و ادوات تصنيع (زنكة ، منجلة حديدية ، مفتاح ، عدد 2 مفك ، مسطرة ، 2 سلاح أبيض ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع وتقليد العلامات التجارية والتصرف فيها بالبيع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.