حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل مكوجى بتفجير قنبلة فى وجهه بالزاوية الحمراء

أمر جون وجدى وكيل نيابة الزاوية الحمراء بإشراف المستشار تامر الدمرداش رئيس النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل مكوجى بتفجير قنبلة فى وجهه وإصابة شقيقه ببتر بيده بسبب الخلاف على قميص خاص بالمتهم سلمه للقتيل لكيه.

وأنكر المتهم خلال التحقيقات قتله المجنى عليه أو تفجيره قنبلة، بينما اعترف باعتدائه على شقيق القتيل وإصابته ببتر فى يده خلال المشاجرة إلا أنه أكد عدم قصده إصابته.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان الذين أكدوا تورط المتهم فى قتل المجنى عليه وإصابة شقيقه، كما تم التحفظ على سلاح الجريمة "سكين" ملطخة بالدماء وتم إرسالها للطب الشرعى لفحصها ومطابقة الدماء الملطخة بها بدماء المصاب.

كان تلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة بلاغا يفيد مقتل مكوجى وإصابة شقيقه بمنطقة الزاوية الحمراء، وبإجراء التحريات تبين أن عاطل سلم "قميص" إلى مكوجى لكيه، الا أن المكوجى تأخر فى تسليم القميص له مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما تدخل على إثرها شقيق المكوجى للفض بينهما، وهو ما دفع العاطل لإحضار قنبلة "مونة" ومطواة من شقته ثم فجر القنبلة بوجه المكوجى مما أسفر عن مقتله ثم اعتدى على شقيق القتيل فأصابه ببتر بيده وفر هاربا.

>وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.