مباحث مركز بيلا بكفر الشيخ تعيد سيارة مسروقة بعد 15 ساعة من سرقتها

تمكنت مباحث مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ، من إعادة سيارة لمالكها، بعد ساعات 15 ساعة من سرقتها.

كان اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، العميد خالد موسى، يفيد بتلقيه بلاغًا من "بدير يوسف بدير"، 55 سنة، فلاح، ومقيم بعزبة يوسف بقرية إبشان، دائرة المركز، بسرقة سيارته تويوتا 2010 دبل كابينة، وهناك من اتصل به وطلب منه 70 ألف جنيه، مقابل عودة السيارة.

وأسفرت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة بيلا الرائد محمد عبد الفتاح، ومعاونوه النقباء محمد الخطيب، وعادل الجندى، أن وراء ارتكاب واقعة السرقة "ا.م.م" مقيم بقرية ابشان، وبعد استئذان النيابة تمت مداهمة أكثر من موقع تم تحديدها بعد التعرف على الجانى، وتم العثور على السيارة بطريق بيلا كفر قته، وجارى ضبط على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 41 لسنة 2015 أحوال مركز شرطة بيلا، وجارى العرض على النيابة العامة.