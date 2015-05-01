أخبار عاجلة

طفلة بريطانية تثير الجدل.. عمرها «11» شهرًا و«شعرها» عمره سنوات -
مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات -
حدث في مثل هذا اليوم -
حقوقيون عن "هاشتاج التحرش": فَضح المجتمع.. وأخرج الفتيات عن صمتهن -
بالصور- وزير الآثار يتفقد "الهرم الجديد" بمنطقة آثار دهشور -
رئيس الوزراء يعتمد ١٠٥ مليون جنيه إضافية لاستكمال تطهير بحيرة البرلس -
وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن -
كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تحقق فى اتهام ضابطين وعاطل باختطاف طفل فى الساحل

Google+ Print
النيابة تحقق فى اتهام ضابطين وعاطل باختطاف طفل فى الساحل النيابة تحقق فى اتهام ضابطين وعاطل باختطاف طفل فى الساحل
تحقق نيابة الساحل مع ضابط بالمعاش وعاطل متهمين باختطاف طفل بالاشتراك مع ضابط سابق هارب وطلبهم فدية من أسرته، حيث تم حجز المتهمين على ذمة التحريات وطلبت النيابة تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم الهارب.

ونجح رجال المباحث فى ضبط المتهمين، وتحرير الطفل بعد أن تقدمت والدته ببلاغ لقسم شرطة الساحل بتعرض ابنها "محمد" 6 سنوات للخطف وخلال إجراء التحريات ذكرت المبلغة أنها تلقت اتصالا من مجهول طلب فيه منها فدية مليون جنيه لإطلاق سراح ابنها وتم تخفيض المبلغ إلى ربع .
>كما توصلت التحريات إلى أن كلا من "حسام.ا.م" 24 سنة عاطل و"إيهاب.ع.خ" 49 سنة ضابط بالمعاش، و"عمرو.ش.ع" 30 ضابطا سابق وراء خطف الطفل.
>بإعداد الأكمنة ضبطت قوة المتهم الأول والثانى وجارى ضبط الثالث، وأكد المتهم الأول أنه نظرا لارتباط المتهم الهارب بصلة نسب مع أسرة الطفل وعلمه بثرائها خطط لخطفه ومساومتهم على إعادته مقابل مبلغ، وتنفيذا لذلك خطفوا الطفل باستخدام سيارة ملكه باعها عقب ارتكاب الواقعة، وأقر بتحصله على 70 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه اشترى به السيارة رقم "م و ف 498" ملاكى "تم ضبطها".
> وبمواجهة الثانى أيد ما سبق وقرر بإنفاق نصيبه من الفدية على متطلباته الشخصية وتعاطى المواد المخدرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365