النيابة تحقق فى اتهام ضابطين وعاطل باختطاف طفل فى الساحل

تحقق نيابة الساحل مع ضابط بالمعاش وعاطل متهمين باختطاف طفل بالاشتراك مع ضابط سابق هارب وطلبهم فدية من أسرته، حيث تم حجز المتهمين على ذمة التحريات وطلبت النيابة تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم الهارب.

ونجح رجال المباحث فى ضبط المتهمين، وتحرير الطفل بعد أن تقدمت والدته ببلاغ لقسم شرطة الساحل بتعرض ابنها "محمد" 6 سنوات للخطف وخلال إجراء التحريات ذكرت المبلغة أنها تلقت اتصالا من مجهول طلب فيه منها فدية مليون جنيه لإطلاق سراح ابنها وتم تخفيض المبلغ إلى ربع .

>كما توصلت التحريات إلى أن كلا من "حسام.ا.م" 24 سنة عاطل و"إيهاب.ع.خ" 49 سنة ضابط بالمعاش، و"عمرو.ش.ع" 30 ضابطا سابق وراء خطف الطفل.

>بإعداد الأكمنة ضبطت قوة المتهم الأول والثانى وجارى ضبط الثالث، وأكد المتهم الأول أنه نظرا لارتباط المتهم الهارب بصلة نسب مع أسرة الطفل وعلمه بثرائها خطط لخطفه ومساومتهم على إعادته مقابل مبلغ، وتنفيذا لذلك خطفوا الطفل باستخدام سيارة ملكه باعها عقب ارتكاب الواقعة، وأقر بتحصله على 70 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه اشترى به السيارة رقم "م و ف 498" ملاكى "تم ضبطها".

> وبمواجهة الثانى أيد ما سبق وقرر بإنفاق نصيبه من الفدية على متطلباته الشخصية وتعاطى المواد المخدرة.

>