غداً.. أولى جلسات محاكمة "جنينة" بتهمة إهانة وزير العدل الأسبق

تنظر، غدا السبت، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وصحفيين بجريدة حزبية، فى اتهامهم بإهانة وسب وقذف وزير العدل الأسبق، المستشار عادل عبد الحميد.

واتهم وزير العدل الأسبق، فى بلاغ قدمه للنائب العام، المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى، ومحمد مصطفى شردى، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الوفد، ومجدى سرحان، رئيس التحرير، ووجدى زين الدين، رئيس التحرير التنفيذى، ومصطفى شفيق، مدير عام التحرير، وتهانى إبراهيم، ومحمود فايد، ومحمد مصطفى، المحررين بالجريدة والبوابة، بالسب والقذف والإهانة لموظف عام.

تضمن البلاغ أن الجريدة نشرت موضوعا بعنوان "اخلع وشاحك يا وزير العدل" أسند للمستشار عادل عبد الحميد أسوأ وأبشع الألفاظ والصفات ونسب له أمورا مشينة.