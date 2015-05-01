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غداً.. محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز فى اتهامه باقتحام "أمن الدولة"

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غداً.. محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز فى اتهامه باقتحام "أمن الدولة" غداً.. محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز فى اتهامه باقتحام "أمن الدولة"
يعقد المستشار نبيل زكى مرقص، رئيس مجلس تأديب القضاة، غداً السبت، ثانى جلسات محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة الاسبق، على خلفية إحالته للصلاحية عقب اتهامه بالتورط فى وقائع اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة إبان ثورة 25 يناير.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، وقف المستشار زكريا عبد العزيز عن العمل، تنفيذا لقرار قاضى التحقيق بإحالته للجنة الصلاحية، واعتبرته فى إجازة حتمية حتى يتم الفصل فى دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالا لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.

وتضمن ملف القضية تقرير أعدته لجنة الخبراء المشكلة من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول الفيديوهات التى تم عرضها على موقع اليوتيوب، وبعض برامج التوك شو، وظهر فيها المستشار زكريا عبد العزيز، وعدد من النشطاء وأعضاء بحركة 6 أبريل أثناء اقتحام مقرات أمن الدولة.

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