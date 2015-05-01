بلاغان جديدان ضد "المستريح" بدار السلام فى سوهاج

استمرارا للبلاغات التى يتقدم بها عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج ضد أحمد مصطفى إبراهيم محمد، وشهرته "المستريح" سجل مركز شرطة دار السلام شرق محافظة سوهاج بلاغين جديدين ضده ليرتفع عدد البلاغات إلى 4 بلاغات بعد أن كان قد تقدم الشهر الماضى طبيب وعامل ببلاغين مماثلين يتهمانه بالاستيلاء على أموالهم بالنصب.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين من مركز شرطة دار السلام ضد "المستريح" يتهمانه بالنصب والاستيلاء على أموالهم وعدم ردها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، والنقيبان محمد جودة وهيثم الحجيرى معاونى مباحث المركز، حيث تبين أن البلاغ الأول تقدم به "إسماعيل.م.م.ا" 29 سنة، أخصائى اجتماعى، ويقيم بناحية أولاد يحيى قبلى دائرة المركز بتضرره من "على محمد.ع.ب" و"أحمد مصطفى إبراهيم محمد" وشهرته المستريح، لقيامهما بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ " 15.000" خمسة عشر ألف جنيه لتوظيفها نظير أرباح شهرية 11%، إلا أنه لم يفيا بوعدهما أو رد المبلغ كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعـة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1591 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

وجاء البلاغ الثانى بنفس المركز وتقدم به "ياسر.م.م.أ" 30 عاما مدرس ويقيم بناحية أولاد يحيى قبلى دائرة المركز بتضرره من أحمد مصطفى إبراهيم محمد "وشهرته المستريح" لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ " 30.000" ثلاثون ألف جنيه لتوظيفها نظير أرباح شهرية 11%، إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعـة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1592 إدارى المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.