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ضبط 15 من عناصر الإرهابية بعين شمس والمطرية والأزبكية

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ضبط 15 من عناصر الإرهابية بعين شمس والمطرية والأزبكية ضبط 15 من عناصر الإرهابية بعين شمس والمطرية والأزبكية
ألقى رجال المباحث القبض على 15 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أثناء مشاركتهم فى مسيرات بمناطق عين شمس والمطرية والأزبكية، تم اقتيادهم إلى الأقسام لتحرير محاضر لهم.

فى عين شمس داهمت قوة برئاسة المقدم محمد السيسى رئيس مباحث القسم تجمعا لعشرات من الإخوان فى مسيرات مناهضة للجيش والشرطة بشارعى الزهراء وأحمد عصمت وتمكنت من تفريقهم بالشوارع الجانبية وضبط 7 منهم بحوزتهم شماريخ وإشارات رابعة.

وفى المطرية تمكنت قوة من ضبط 5 متهمين، بشارعى الحرية عمر المختار والحرية بعد ورود معلومات بخروج مسيرة تضم العشرات.

وألقى ضباط مباحث الأزبكية القبض على 3 من عناصر الإخوان فى مسيرة بشارع رمسيس رددوا خلالها هتافات ضد الجيش والشرطة.
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مصر 365