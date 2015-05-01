سعيد الماروق لمرض السرطان: "صار دوري لألغيك"

بروحه المفعمة بالأمل والإيجابية، وبجسمه المريض، أطلّ المخرج اللبناني المبدع سعيد الماروق عبر برنامج "حديث البلد" مع الإعلامية منى أبوحمزة على شاشة الـ"MTV"، في المقابلة التلفزيونية الأولى له بعد إصابته بمرض السرطان.

سعيد يروي رحلته مع المرض

وروى الماروق رحلته مع المرض، وكيف اكتشفه، قائلاً إنه كان يعاني من التهابات في القصبة الهوائية أو ما يُعرف بالـ"برونشيت"، بالإضافة إلى مشاكل في الأوتار الصوتية، فخفّفت من قوّة صوته. وأوضح أنه عندما زار الطبيب وخضع للفحوصات تبيّن أنه مصاب بسرطان الرئة.

وعند معرفته بمرضه، قال المخرج إنه حزن كثيراً، في البداية، وجلس على شرفة منزله، وبدأ يفكّر بالمرض حتى شعر بإحساس الصفاء والهدوء، وصمّم على مقاتلته. وبعد أن أجرى أوّل جلسة شعاعيّة شعر بفرحة كبيرة، وقال في نفسه للمرض: "صار دوري لجيب أجلك" (أقضي عليك)، كما أوضح أنه شعر بسعادة لأنه اكتشف المرض مبكراً، مشيراً إلى أنّ المرض أصاب رئته فقط، من دون أن يُصيب أيّ مكان آخر في جسمه.

وشدّد المخرج على أنّ المعنويات مهمّة جداً لخوض هذه المحنة، واصفاً العلاج الكيميائي كأنه قنبلة ذرية تدخل إلى الجسم، لأنه يهدّ الجسم.

سعيد في المرحلة الأولى من العلاج

وعن علاجه، قال الماروق إنه في المرحلة الأولى من العلاج، وقد أجرى 13 جلسة شعاعية وجلستين من العلاج الكيميائي، ما يعني أنه في الثلث الأول من العلاج، وقال: "أنا مستعجل لأخلص".

سعيد يوجه رسالة إلى الجميع

وتوجّه سعيد الماروق إلى الجميع قائلاً: "ما بقى نضيع وقت لازم نعرف إنو كلّ نفس عم نتنفسو مهمّ"، وتابع: "الحياة للأقوياء". وقال إنه بعد المرض لم يستطع تنشّق رائحة الدّخان في وقت كان يدخن علبتين من السجاير في يوم واحد قبل المرض.

وفي رسالة طلبت منى منه أن يكتبها سألته لمن يطلب السماح؟، كتب الماروق: "الله يسامح كلّ شخص أخطأ معي، وأنا أعتذر من كلّ شخص أخطأت بحقه".

سعيد يشكر كل من سانده

وفي ختام المقابلة، شكر سعيد الماروق كلّ ما سانده ووقف إلى جانبه في هذه الأيام الصعبة التي يمرّ بها، من سياسيين كوزير الصحّة وائل أبو فاعور، الذي قال عنه سعيد إنه يهتمّ بالفن في لبنان، والوزير نهاد المشنوق، والدكتور سمير جعجع، ومن فنانين، كان أبرزهم الفنان معين شريف، الذي ركع وقبّل الأرض عندما عرف أنّ المرض لم يضرب مكاناً آخر من جسم سعيد على حدّ تعبير المخرج، كما شكر زوجته جيهان، وقال عنها إنها تقاتل معه، ولولا وجودها لما استطاع أن ينتصر على المرض.

وقال إن الجميع أشعروه بالأمل الذي فقده في البداية.

كما وجّه الماروق تحية إلى منى أبوحمزة، معتبراً أنها هي أيضاً مناضلة، في إشارة منه إلى وجود زوجها في السجن.

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