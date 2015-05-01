هكذا تتعامل شاكيرا مع طفليها

أكّدت النجمة العالمية Shakira إنها أمّ صارمة في التعامل مع ولديها، مشيرة إلى أنها تحاول جاهدة ليكونا رجلين معاصرين.

وقالت Shakira في حديث إلى مجلة " parents latina" إنها أكثر صرامة من حبيبها Gerard Pique الذي يتعامل معهما بليونة تامّة.

وأشارت إلى أنها تحاول تعليم ابنيها كيفية احترام النساء والاهتمام بنفسهيما.

وأضافت النجمة اللبنانية الأصل القول: "العيش مع أمّ عاملة هو البداية، وأعتقد أنّ أباهما هو مثال الأب المعاصر".

وأقرّت Shakira بأنها عاطفية جداً، وهي وحبيبها يعبّران عن عاطفتهما للولدين من دون أيّ روادع.

ولفتت إلى أن الأمومة دفعتها لإعادة النظر في أولوياتها، مشيرة إلى أنها تكرس حياتها لأمومتها وموسيقاها التي كانت طفلها الأول.

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