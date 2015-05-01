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بعد لبنان... سلمى حايك تكرم على أعمالها الإنسانية

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الجمعة 01-05-2015 17:56

بدأت النجمة العالمية Salma Hayek تحصد نجاحات فيلمها الجديد "النبي"، المقتبس عن رواية الأديب اللبناني الشهير جبران خليل جبران.
وبعد أن أطلقت النجمة البالغة من العمر 48 عاماً الفيلم في وطنها الأم لبنان، توجّهت إلى أمريكا حيث تم تكريمها بناء على أعمالها الإنسانية.
واعتبر فيلم "النبي" من آخر أعمالها الإنسانية التي تهدف إلى التأثير في الأطفال والشباب بشكل إيجابي.
وتألقت Salma كعادتها في فستان أنيق باللون الأحمر أثناء تسلمها جائزة جبران المقدّمة من مؤسسة المعهد العربي الأمريكي.
يُذكر أنّ Salma Hayek كانت موجودة في وطنها الأم لبنان برفقة والدها سامي حايك، حيث أمضت 3 أيام.

 

زيارة النجمة العالمية سلمى حايك إلى لبنان

 

 

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