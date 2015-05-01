بالصور: بريتني سبيرز تسقط على المسرح وتلغي حفلاتها

ألغت النجمة الأمريكية BRITNEY SPEARS عرضين في لاس فيغاس خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، بعد تعرّضها لإصابة في الكاحل الأيسر إثر سقوطها عن المسرح.

وذكر مدير أعمال النجمة في بيان خاصّ أنها أصيبت في كاحلها، وأوصاها الطبيب بعدم تقديم عروض الجمعة والسبت كي تتعافى.

وكانت النجمة BRITNEY تنتعل حذاءً عاليَ الكعب عندما سقطت على الأرض سقطة قوية، حيث سارع الراقصون إلى مساعدتها على الوقوف.

وعلى الفور، قالت النجمة: "آسفة بشأن ذلك"، قبل أن تستأنف العرض وهي تعرج بعض الشيء.

وعلى حسابها في تويتر، كتبت النجمة البالغة من العمر 33 عاماً: "شكراً لكم على جميع تمنياتكم. خِفت كثيراً لبرهة على المسرح هذا المساء. لكن الأمور على خير ما يرام".

يُذكر أن BRITNEY SPEARS أطلقت في ديسمبر 2013 حفلات لمدة سنتين، في قاعة "بلانيت هوليوود"، في لاس فيغاس.

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