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طقس سيىء وعواصف ترابية فى الوادى الجديد

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طقس سيىء وعواصف ترابية فى الوادى الجديد طقس سيىء وعواصف ترابية فى الوادى الجديد
استمرت موجة الأحوال الجوية السيئة التى تتعرض لها مراكز محافظة الوادى الجديد، والتى تصحبها الرياح الشديدة والمحملة بالأتربة فى الهبوب، حتى اليوم الجمعة، والتى ضربت عدة مناطق بالمحافظة وتسببت فى انعدام الرؤية على الطرق السريعة خاصة طريق "الخارجة، أسيوط" كما تسببت فى زحف الكثبان الرملية على الطرق.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالوادى الجديد حالة الاستعداد، تحسبا لوقوع أيه او طوارئ، بسبب سوء الأحوال الجوية، كما شددت مديرية الأمن على السائقين وقائدى المركبات ضرورة توخى الحذر وعدم تجاوز السرعات المقررة فى ظل استمرار سوء الاحوال الجوية.

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