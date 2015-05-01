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عودة 194 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 75 غادروا متسللين

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عودة 194 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 75 غادروا متسللين عودة 194 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 75 غادروا متسللين
استقبل منفذ السلوم، منذ صباح أمس الخميس، وحتى الآن 194 مصريا عائدين من ليبيا، من بينهم 119 سبق أن غادروا البلاد بطريقة شرعية، و75 غادروا بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقاً لبيانات الوصول والسفر الرسمية بالمنفذ، إلى 39 ألف و408 مصريين، منذ 16 فبراير الماضى، عقب توجيه سلاح الجو المصرى الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا، ردا على ذبح 21 مصريا هناك .

وقال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت، رصدت وصول 194 مصريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 75 سبق أن غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقاً تثبت مغادرتهم البلاد، وتم انهاء اجراءات دخولهم البلاد، بعد فحصهم جنائيا وسياسيا.


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