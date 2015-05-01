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وزير الزراعة يوافق على رعاية الملتقى الدولي للأسمدة

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وزير الزراعة يوافق على رعاية الملتقى الدولي للأسمدة وزير الزراعة يوافق على رعاية الملتقى الدولي للأسمدة

صلاح هلال وزير الزراعة

وافق الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على رعاية وترأس افتتاح فعاليات الملتقى الدولي السنوي الثاني والعشرين للأسمدة، والذي ينظمه الإتحاد العربي فبراير المقبل بمصر.

يعقد المنتدى سنويًا بجمهورية العربية منذ عام 1995 ، منذ عام 1995، ويعتبر من أهم ثلاثة ملتقيات على الصعيد العالمي في مجال الأسمدة والزراعة، حيث يشارك فيه 50 دولة على مستوى العالم، يمثلهم 600 مشارك من الشركات والهيئات والمؤسسات ومراكز البحوث العربية والعالمية في مجال صناعة الأسمدة والزراعة والمجالات ذات الصلة.

يصاحب الملتقى معرضًا صناعياً للمؤسسات المشاركة، لإبراز أهم ما تم التوصل إليه في مجال صناعة الأسمدة ومستلزمات الانتاج الزراعي، كما يساهم في دعم 18 شركة مصرية لصناعة الأسمدة في مصر.

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