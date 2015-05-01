أخبار عاجلة

طفلة بريطانية تثير الجدل.. عمرها «11» شهرًا و«شعرها» عمره سنوات -
مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات -
حدث في مثل هذا اليوم -
حقوقيون عن "هاشتاج التحرش": فَضح المجتمع.. وأخرج الفتيات عن صمتهن -
بالصور- وزير الآثار يتفقد "الهرم الجديد" بمنطقة آثار دهشور -
رئيس الوزراء يعتمد ١٠٥ مليون جنيه إضافية لاستكمال تطهير بحيرة البرلس -
وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن -
كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تشكيل مجلس أعلى جديد لأرامكو السعودية برئاسة ولى ولى العهد

Google+ Print
تشكيل مجلس أعلى جديد لأرامكو السعودية برئاسة ولى ولى العهد تشكيل مجلس أعلى جديد لأرامكو السعودية برئاسة ولى ولى العهد
قال بيان نشره الموقع الإلكترونى لشركة أرامكو إن المملكة شكلت مجلسا أعلى جديدا لشركة النفط الحكومية برئاسة ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال البيان إن المجلس الجديد "يتألف بحسب نظامه التأسيسى من عشرة أعضاء من بينهم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة ويرأسه صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية."

وكشف بيان أرامكو عن تفاصيل بخصوص الاجتماع السنوى للشركة فى سول بكوريا الجنوبية والذى عقد الأسبوع الماضى، وذكر البيان أن جدول أعمال الاجتماع تضمن إفادة موجزة من وزير البترول السعودى على النعيمى "بشأن حل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن وإنشاء المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)."

كانت قناة العربية التلفزيونية قالت فى وقت سابق اليوم إن المجلس الاقتصادى الأعلى فى السعودية وافق على إعادة هيكلة لأرامكو تتضمن فصل الشركة عن وزارة البترول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية