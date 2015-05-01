تشكيل مجلس أعلى جديد لأرامكو السعودية برئاسة ولى ولى العهد

قال بيان نشره الموقع الإلكترونى لشركة أرامكو السعودية إن المملكة شكلت مجلسا أعلى جديدا لشركة النفط الحكومية برئاسة ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال البيان إن المجلس الجديد "يتألف بحسب نظامه التأسيسى من عشرة أعضاء من بينهم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة ويرأسه صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية."

وكشف بيان أرامكو عن تفاصيل بخصوص الاجتماع السنوى للشركة فى سول بكوريا الجنوبية والذى عقد الأسبوع الماضى، وذكر البيان أن جدول أعمال الاجتماع تضمن إفادة موجزة من وزير البترول السعودى على النعيمى "بشأن حل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن وإنشاء المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)."

كانت قناة العربية التلفزيونية قالت فى وقت سابق اليوم إن المجلس الاقتصادى الأعلى فى السعودية وافق على إعادة هيكلة لأرامكو تتضمن فصل الشركة عن وزارة البترول.