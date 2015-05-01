الثلاثاء.. "العربى للمياه" يطلق دليل استخدام المياه شبه المالحة بالزراعة

يطلق المجلس العربى للمياه يوم "الثلاثاء" المقبل أول دليل إرشادى لاستخدامات المياه شبه المالحة فى الزراعة بدول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

يأتى ذلك بعد أن شارك المجلس مع المنظمة الدولية فى مشروع لمدة عام من الدراسة وتجميع البيانات لاستخدامات المياه المالحة فى الزراعة وتطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة.

وقال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه- فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة- إنه من المقرر أن يعلن المجلس أيضا، فى ختام فعاليات المؤتمر الإقليمى الثالث الذى سينظمه بالقاهرة يومى 4 و5 مايو الجارى بالتعاون مع منظمة "الفاو"، خارطة الطريق لاستخدامات الموارد المائية غير التقليدية وخاصة "مياه الصرف المعالجة والمياه شبه المالحة" فى الزراعة، لمواجهة ندرة المياه بالمنطقة العربية على وجه التحديد، ورفع كفاءة الاستخدامات المختلفة للموارد المائية بالمنطقة.

وأوضح أبو زيد أن إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من أكثر الأقاليم عرضة لندرة المياه، مما استلزم ضرورة البحث عن بدائل غير تقليدية لتوفير حاجة الأراضى الصالحة للزراعة من المياه، وبما يضمن مواجهة المجاعة الغذائية المتوقعة بسبب الزيادة السكانية الرهيبة التى تعانى منها دول هذا الأقليم، مشيرا إلى أنه فى إطار مسئوليات المجلس العربى للمياه تم إعداد ورش عمل وندوات لبحث ودراسة توفير البديل غير التقليدى من المياه، وفى مقدمتها إعادة استخدام المياه شبه المالحة، ووضع مبادئ استرشادية للاستخدام الآمن لهذه المياه من خلال دليل إرشادى محدد.

وأضاف رئيس المجلس العربى للمياه أنه كان لابد من التوصل إلى حلول للتحديات العديدة التى تواجه استخدام مياه الصرف المعالجة، وفى مقدمتها زيادة ملوحة التربة، والتى تؤثر على إنتاجية المحاصيل مقارنة بالتكلفة المرتفعة للمدخلات الزراعية، مشيرا إلى أن المجلس تبنى بالتعاون مع الفاو استخدام المياه شبه المالحة كأحد فرص وسائل الرى، إما مباشرة أو بعد تحليتها أو خلطها بمياه الصرف المعالجة، لذا تم التنسيق والدراسة مع خبراء من 9 دول علاوة على خبراء "الفاو" للوصول إلى الطريقة المثلى لاستخدامات هذه النوعية من المياه فى المجال الزراعى.

ومن جانبه، قال الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق انه تم إعداد دليل آخر مبسط باللغة العربية يكون موجهاً للمزارع العربى والفنيين والعاملين بمجال الإرشاد الزراعى، والتوجيه المائى ويحتوى على الممارسات الزراعية الجيدة، موضحا أن الدليل الإرشادى لاستخدامات المياه شبه المالحة والموارد غير التقليدية يأتى فى إطار المبادرة الإقليمية لندرة المياه التى أطلقتها "الفاو"، ووفقاً للاستراتيجية العربية للأمن المائى تحت مظلة جامعة الدول العربية ومبادرة التعاون الإقليمية بين منظمة "الفاو" والمجلس العربى للمياه حول "الإدارة المستدامة لاستخدامات المياه شبه المالحة فى الإنتاج الزراعى فى إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا".

وأضاف العطفى انه سيتم تدريب المستخدمين حول الاستخدام الآمن للمياه شبه المالحة طبقاً للدليل النهائى من خلال تنظيم ندوات إقليمية وورش عمل وإعداد العديد من المواد التعليمية، مشيرا إلى انه تم التنسيق والتواصل مع نخبة من الخبراء الدوليين والوطنيين من الدول الشركاء (نقاط الاتصال) وتبادل البيانات والمعلومات الفنية لأعداد الدليل الإرشادى.