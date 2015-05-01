المرصد السورى: 14 قتيلا فى قصف للمعارضة المسلحة على مدينة حلب

أعلن المرصد السورى أن 14 شخصا قتلوا فى قصف للمعارضة المسلحة على مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية فى العزيزية وصلاح الدين بمدينة حلب.

ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الجمعة دون المزيد من التفاصيل، وقد أسفرت معارك بين فصائل من المعارضة السورية والقوات الحكومية عن مقتل جنود أمس الخميس، فى حين لقى عدد من المدنيين مصرعهم فى غارات بمحافظتى حلب وإدلب.

واندلعت المعارك فى قمة النبى يونس بعد أيام على ضربة قوية تلقتها القوات الحكومية فى إدلب بخسارة جسر الشغور التى فتحت للمعارضة الطريق أمام شن هجمات فى اللاذقية.