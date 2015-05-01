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القوات العراقية تقتل 11 من مسلحى داعش قرب هيت بالأنبار

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القوات العراقية تقتل 11 من مسلحى داعش قرب هيت بالأنبار القوات العراقية تقتل 11 من مسلحى داعش قرب هيت بالأنبار
قتلت القوات العراقية التابعة لعمليات الجزيرة والبادية اليوم الجمعة، 11 من مسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى خلال عملية عسكرية فى منطقتى حديثة والجواعنة قرب هيت بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وقال قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن ناصر الغنام إن العملية أسفرت عن مصادرة ست سيارات مزودة بأسلحة رشاشة، وعثرت على 12 عبوة ناسفة.. مشيرا إلى أن قوة من عمليات الجزيرة والبادية تمكنت من إيصال المواد الغذائية والطبية إلى أهالى قضاء حديثة وناحية البغدادى بعد استقرار الأوضاع الأمنية.

على صعيد آخر، قال المستشار الإعلامى بمنظمة "بدر" الشيعية كريم النوري- فى تصريح صحفي- إن تسليح العشائر عن طريق المركزية يمنع تفاقم الطائفية فى حالة تسليح العشائر بصورة مباشرة من بعض الدول، وقال" إن تسليح العشائر يعد سلاحا ذو حدين فإما أن يستخدم فى الاقتتال الطائفى أو يستخدم لمواجهة داعش وحماية العراق".

وقرر مجلس النواب تشكيل لجنة نيابية تضم الكتل السياسية كافة، بشأن إصدار قرار يرفض المشروع الذى تقدم به رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس النواب الأميركى الجمهورى ماك ثورنبرى بشأن تسليح العشائر وفق مفهوم طائفى .

على صعيد متصل، توقعت مصادر مسئولة بقوات"الحشد الشعبي" انتشار القطاعات العسكرية التابعة للجناح العسكرى لمنظمة بدر للمشاركة مع أبناء الأنبار فى تحريرها من سيطرة تنظيم(داعش).

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مصر 365

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