فارس الصفقات – (2) الجنايني لـ في الجول: حين استيقظ رجال الأهلي فوجدوا فتح الله في الزمالك!

الحلقة الثانية - حسم الأهلي كل شيء، لكن عمرو الجنايني نجح في تحويل الدفة في ظلام الليل ليوقع محمود فتح الله رسميا للزمالك.

عن صفقة مثيرة تمت من الأهلي إلى الزمالك يكشف بطل الصفقة عمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة الأسبق بالنادي الأبيض الكواليس الخاصة بانتقال فتح الله لـFilGoal.com.

عمرو الجنايني فارس صفقات الزمالك يحكي عن رحلته مع صفقات النادي الأبيض، والتي شهدت ضربات عديدة وصراعات كثيرة مع الأهلي. والحلقة الثالثة مع فتح الله.

كل ما يلي على لسان عمرو الجنايني

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هناك لاعب تستطيع إقناعه بكلمة، وهناك لاعب رغبته تحدد كل شيء. ومحمود فتح الله من النوعين.

الأهلي سبقنا في التفاوض مع غزل المحلة للحصول على خدمات نجم الفريق والمدافع الواعد جدا وقتها فتح الله.

يلعب كليبرو بامتياز ويملك قدرات كبيرة في المساندة الهجومية والتمرير الدقيق. فيه كل ما يغري الأهلي والزمالك للعب مباراة من أجله.

الأهلي أتم الاتفاق بحسب ما علمنا من المجلة الخاصة بالنادي الأحمر.

كانت المجلة قد كتبت في صدارتها عن كيف انتصر الأهلي على الزمالك وضم صفقة الموسم.

6 الصبح

تحدثت مع المحترم المهندس علي العباسي رئيس النادي وقتها، واتفقنا.

هناك الكثير من الجوانب في الحديث مع اللاعب، هل ستشارك أساسيا؟ هل العقد مرضيا؟ وهكذا، اقتنع فتح الله.

خرجت من منزلي فجرا، الكل نائم. وصلت إلى المحلة وعدت بمحمود فتح الله.

أدخل منزلي في السادسة صباحا. وأنا أعلم ما سيحدث.

سيستيقظ عدلي القيعي حبيبي وصديقي ومعه تصدر مجلة الأهلي عن صفقة الموسم، ويجد الجميع أن فتح الله وقع للأهلي في المجلو وللزمالك في الحقيقة!