وزارة الكهرباء: لن نلجأ لقطع التيار عن المواطنين اليوم

أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن مركز التحكم القومى للشبكة القومية للكهرباء لن يلجأ إلى تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار عن المواطنين اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تصل الأحمال على الشبكة اليوم إلى 22 ألف ميجا وات، لافتاً إلى أن هناك استقرارا فى كميات الوقود التى تضخ لمحطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية إلى أن مركز التحكم القومى لم يلجأ لتخفيف الأحمال على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وأن هناك فائضا فى الشبكة بلغ أمس ألف ميجا وات.

وكان مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قد أعلن أن تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار على المواطنين بلغ أمس الخميس صفر ميجا وات، لافتاً إلى أن أقصى حمل على الشبكة بلغ أمس 23 ألفا 700 ميجا وات فى الساعة 7:27 مساء، متوقعاً أن يصل الفارق بين المتاح والإنتاج إلى ألف ميجا وات مساء اليوم الجمعة.

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