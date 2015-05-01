لو مدخن احترس.. صعوبة البلع وبحة الصوت مؤشر للإصابة بسرطان الحنجرة

سرطان الحنجرة أحد أنواع الأورام الذى تصيب الحلق والحنجرة نتيجة بعض العوامل والأسباب والعادات التى تساهم فى الإصابة بهذا المرض وأهمها التدخين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>قال الدكتور يحيى محمد النجار أخصائى أمراض الأنف والأذن، إن سرطان الحنجرة أحد أشهر أنواع السرطانات حيث تمثل نسبة الإصابة به حوالى 1% من إجمالى نسبة الإصابة بالأورام السرطانية التى يتم اكتشافها سنويا.
>ويستكمل د. يحيى قائلا "يموت حوالى ثلث حالات الأشخاص المصابين بالسرطان الحنجرة نتيجة انتشار السرطان بجسمهم، كما يصاب به 4 رجال فى مقابل سيدة لأسباب وعوامل عديدة وأهمها":
1)التدخين نظرا لوجود علاقة وطيدة بين عدد السجائر ومدة تدخينها بالسنين والإصابة بسرطان الحنجرة لذلك يعتبر أخطر الأسباب.
>ويتابع د. يحيى قائلا "هناك بعض العلامات والإرشادات التى تعطى مؤشرا لإصابة الأشخاص بسرطان الحنجرة وأهمها:
>1)بحة الصوت أو تغير الصوت.
>2)وجود صعوبة فى البلع.
>3) السعال المصحوب بالدماء.
>4)ورم بالرقبة.
>5)الألم بالجنحرة والرقبة والأذن.
>6)شرقان متكرر.
سرطان الحنجرة
>قال الدكتور يحيى محمد النجار أخصائى أمراض الأنف والأذن، إن سرطان الحنجرة أحد أشهر أنواع السرطانات حيث تمثل نسبة الإصابة به حوالى 1% من إجمالى نسبة الإصابة بالأورام السرطانية التى يتم اكتشافها سنويا.
أسباب سرطان الحنجرة
>ويستكمل د. يحيى قائلا "يموت حوالى ثلث حالات الأشخاص المصابين بالسرطان الحنجرة نتيجة انتشار السرطان بجسمهم، كما يصاب به 4 رجال فى مقابل سيدة لأسباب وعوامل عديدة وأهمها":
1)التدخين نظرا لوجود علاقة وطيدة بين عدد السجائر ومدة تدخينها بالسنين والإصابة بسرطان الحنجرة لذلك يعتبر أخطر الأسباب.
>2) شرب الكحوليات.
>3)إصابة الأشخاص بالارتجاع بالمرىء لفترات طويلة.
>4)التعرض لكيمائيات لفترات طويلة.
أعرض سرطان الحنجرة
>ويتابع د. يحيى قائلا "هناك بعض العلامات والإرشادات التى تعطى مؤشرا لإصابة الأشخاص بسرطان الحنجرة وأهمها:
>1)بحة الصوت أو تغير الصوت.
>2)وجود صعوبة فى البلع.
>3) السعال المصحوب بالدماء.
>4)ورم بالرقبة.
>5)الألم بالجنحرة والرقبة والأذن.
>6)شرقان متكرر.
لذلك ينصح د. يحيى الأشخاص بضرورة الذهاب للطبيب المعالج فى حالة ملاحظة الأعرض السابق ذكرها للاطمئنان من عدم إصابة بسرطان الحنجرة.