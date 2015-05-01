الحكومة توافق على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية

وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من الدكتور عادل حسن رئيس وحدة زرع الأعضاء بطب القاهرة – نائبًا للرئيس، والدكتور رشاد برسوم، أستاذ الكلى المتفرغ بطب القاهرة، والدكتور هشام عبد الحميد بدوى أستاذ قسم المسالك البولية بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد شقير رئيس قسم الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والدكتور عمر الظواهرى أستاذ طب العيون بجامعة القاهرة، والدكتور حسام كامل أستاذ أمراض الدم بطب القاهرة.

كما تضم اللجنة كلا من الدكتور محمود المتينى رئيس وحدة زرع الأعضاء بطب عين شمس، والدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ زراعة الكبد بطب المنصورة، والدكتور نعمان الجارم أستاذ أمراض الباطنة بطب القاهرة، والدكتور محمد هانى حافظ أستاذ أمراض الباطنة والكلى والسكر بطب القاهرة، والدكتور إسماعيل راضى سعد أستاذ مساعد الكلى والمسالك البولية بجامعة القاهرة والمستشار تامر عبد الكريم المستشار القانونى بوزارة الصحة ولواء طبيب مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا كل خمسة عشر يومًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.