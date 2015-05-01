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مجند يطلق النار بفيلا العادلى ويثير ذعر وزير الداخلية السابق بالشيخ زايد

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مجند يطلق النار بفيلا العادلى ويثير ذعر وزير الداخلية السابق بالشيخ زايد مجند يطلق النار بفيلا العادلى ويثير ذعر وزير الداخلية السابق بالشيخ زايد
أكد مصدر أمنى أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، تضرر من أحد المجندين المعينين خدمة لتأمين فيلته الكائنة بمدينة الشيخ زايد بسبب خروج طلقتين من سلاح المجند أثناء تنظيفه، مما أدى إلى إثارة حالة من الذعر اعتقادا بحدوث هجوم مسلح على الفيلا.

وأضاف المصدر، أن العادلى تقدم بشكواه لأحد القيادات الأمنية بوزارة الداخلية التى أخطرت مديرية أمن الجيزة وتم نقل المجند من الخدمة ومعاقبته.

وكانت وزارة الداخلية قد قامت بتعيين خدمات أمنية على فيلا اللواء حبيب العادلى، الكائنة بـ"كمباوند" بمدينة الشيخ زايد، والتى انتقل إليها فور انتهاء إجراءات إخلاء سبيله ومغادرته سجن طرة مارس الماضى، حيث تمت معاينتها وتعيين الحراسة اللازمة خشية استهدافها أو تعرضها لأى عمليات إرهابية.

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