الشرطة التركية تفتح مدافع المياه وتلقى الغاز على مئات المحتجين باسطنبول

قال صحفى من "رويترز" أن الشرطة التركية، فتحت مدافع المياة وأطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذى رشقوها بالحجارة اليوم الجمعة، بعدما حاول المتظاهرون تحدى حظر دخول ميدان "تقسيم" بوسط مدينة اسطنبول.

وطاردت شرطة مكافحة الشغب المحتجين فى حى "بشيكطاش" القريب من الميدان، بعدما رشقوها بالزجاجات وأطلقوا الألعاب النارية.

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