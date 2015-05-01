أخبار عاجلة

طفلة بريطانية تثير الجدل.. عمرها «11» شهرًا و«شعرها» عمره سنوات -
مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات -
حدث في مثل هذا اليوم -
حقوقيون عن "هاشتاج التحرش": فَضح المجتمع.. وأخرج الفتيات عن صمتهن -
بالصور- وزير الآثار يتفقد "الهرم الجديد" بمنطقة آثار دهشور -
رئيس الوزراء يعتمد ١٠٥ مليون جنيه إضافية لاستكمال تطهير بحيرة البرلس -
وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن -
كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. البابا تواضروس يصل اوترخت الهولندية والأطفال يستقبلونه بالورود

Google+ Print
وصل منذ قليل قداسة البابا تاوضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية الى مدنية اوترخت التاريخية وسط هولندا لتدشين كنيسة مارجرجس والقديسة دميانة أوترخت.

البابا يصل مدينة اوترخت التاريخية وأطفال هولندا يستقبلونه بالورود -اليوم السابع -5 -2015
>

البابا يصل مدينة اوترخت التاريخية وأطفال هولندا يستقبلونه بالورود


>كان فى استقبال البابا تواضروس الثانى الانبا أرسانى أسقف هولندا وبلجكيا وأسقفين من أعضاء المجمع المقدس و 2 من سكرتارية البابا، الذين حضروا خصيصا للمشاركة وعدد كبير من كهنة الكنيسة القبطية بهولندا وشماسة الكنيسة وبعض الخدام الكنيسة بهولندا ورجل الأعمال مزيس رمسيس.
>الأطفال يستقبلون البابا تواضروس -اليوم السابع -5 -2015
>

الأطفال يستقبلون البابا تواضروس


>كما استقبل البابا الأطفال الهولنديون من أصل مصرى بالورود الحمراء عقب وصوله إلى كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والقديسة دميانة اليوم لتدشين الكنيسة .

البابا تواضروس فور وصوله إلى مدينة اوترخت التاريخية -اليوم السابع -5 -2015
>

البابا تواضروس فور وصوله إلى مدينة اوترخت التاريخية


>وعقب دخول البابا إلى الكنيسة قام بافتتاح لوحة الافتتاح التذكارية للكنيسة الموضح بها تاريخ التدشين .

وقام اكثر من 100 شاب من أقباط هولندا " خورس شماسة الكنيسة القبطية" بالاحتفال واستقبال قداسة البابا لتدشين كنيسة مارجرجس والقديسة دميانة أوترخت وسط هولندا ، تحت رئاسة الانبا أرسانى أسقف وبلجيكا ، حيث قام خورس شمامسة الكنيسة باستقبال البابا من خارج الكنيسة وصولا الى باب الهيكل احتفالا باستقبال قداسة البابا تواضروس الثانى بالألحان فى دخوله الكنيسة لتدشين الكنيسة .

الأطفال الهولنديون استقبلوا قداسة البابا بالورود -اليوم السابع -5 -2015
>

الأطفال الهولنديون استقبلوا قداسة البابا بالورود


>تم نقل قداسة البابا اليوم بسيارة مصفحة كإجراء تأمينى لكبار الزوار خاصة أن قداسة البابا سيقوم بزيارة عدد من الأماكن المختلفة فى هولندا .
>جانب من زيارة البابا للمدينة التاريخية -اليوم السابع -5 -2015
>

جانب من زيارة البابا للمدينة التاريخية

البابا تواضروس يقرأ احدى اللافتات المعلقة بالمدينة -اليوم السابع -5 -2015
>

البابا تواضروس يقرأ احدى اللافتات المعلقة بالمدينة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365