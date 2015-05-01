بالصور.. البابا تواضروس يصل اوترخت الهولندية والأطفال يستقبلونه بالورود

وصل منذ قليل قداسة البابا تاوضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية الى مدنية اوترخت التاريخية وسط هولندا لتدشين كنيسة مارجرجس والقديسة دميانة أوترخت.



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البابا يصل مدينة اوترخت التاريخية وأطفال هولندا يستقبلونه بالورود

>كان فى استقبال البابا تواضروس الثانى الانبا أرسانى أسقف هولندا وبلجكيا وأسقفين من أعضاء المجمع المقدس و 2 من سكرتارية البابا، الذين حضروا خصيصا للمشاركة وعدد كبير من كهنة الكنيسة القبطية بهولندا وشماسة الكنيسة وبعض الخدام الكنيسة بهولندا ورجل الأعمال مزيس رمسيس.

الأطفال يستقبلون البابا تواضروس

>كما استقبل البابا الأطفال الهولنديون من أصل مصرى بالورود الحمراء عقب وصوله إلى كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والقديسة دميانة اليوم لتدشين الكنيسة .



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البابا تواضروس فور وصوله إلى مدينة اوترخت التاريخية

>وعقب دخول البابا إلى الكنيسة قام بافتتاح لوحة الافتتاح التذكارية للكنيسة الموضح بها تاريخ التدشين .

وقام اكثر من 100 شاب من أقباط هولندا " خورس شماسة الكنيسة القبطية" بالاحتفال واستقبال قداسة البابا لتدشين كنيسة مارجرجس والقديسة دميانة أوترخت وسط هولندا ، تحت رئاسة الانبا أرسانى أسقف وبلجيكا ، حيث قام خورس شمامسة الكنيسة باستقبال البابا من خارج الكنيسة وصولا الى باب الهيكل احتفالا باستقبال قداسة البابا تواضروس الثانى بالألحان فى دخوله الكنيسة لتدشين الكنيسة .



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الأطفال الهولنديون استقبلوا قداسة البابا بالورود

>تم نقل قداسة البابا اليوم بسيارة مصفحة كإجراء تأمينى لكبار الزوار خاصة أن قداسة البابا سيقوم بزيارة عدد من الأماكن المختلفة فى هولندا .

جانب من زيارة البابا للمدينة التاريخية



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البابا تواضروس يقرأ احدى اللافتات المعلقة بالمدينة