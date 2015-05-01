حريق يلتهم مصنع مواد غذائية بأبو النمرس والحماية المدنية تسيطر على النيران

اندلع حريق هائل فى شركة للمواد الغذائية بمنطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة، والتهمت النيران معظم محتويات المكان، ونجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وكشفت تحقيقات العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث الجنوب، بإشراف اللواء محمود فاروق مدير المباحث، أن "ماس كهربائى" وراء اندلاع النيران، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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