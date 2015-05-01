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إزالة التعديات على مساحة 80 فدان بجمعية العاشر من رمضان بالإسماعيلية

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20140329214

 

أعلن محمد رمضان رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية إزالة التعديات والحفاظ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى عدد من مناطق المحافظة.
> وقال ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية و الوحدة المحلية لقرية الفردان يرافقها قوة من الشرطة بالإضافة إلى مندوب من مديرية الزراعة والإدارة الزراعية وجمعية العاشر من رمضان قاموا بتنفيذ قرارات إزالة أرقام 107 لسنة 2014 ، 11 لسنة 2014 ، 448 لسنة 2014 والصادرة لإزالة تعديات على مساحة 80 فدان بأرض جمعية العاشر من رمضان.

وأوضح أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية بإنذار أصحاب التعديات أكثر من مرة مع إعطائهم المهلة القانونية ولكن لم يمتثلوا، وتم تنفيذ قرارات الإزالة بمعرفة الوحدة المحلية لقرية الفردان وبمعداتها وبحضور لجنة المشكلة وتم تسليم الأراضى بعد تنفيذ الإزالة إلى جمعية العاشر لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

20140329213

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