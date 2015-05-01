بالصور .. السيطرة على حريق بباخرة في المجرى الملاحي للقناة بالقرب من بورسعيد

نجحت قاطرات قناة السويس في السيطرة علي حريق محدود شب، اليوم، في حاويات أحد السفن التابعة لشركة صينية وتحمل علم أمريكا.

وكانت ربان الباخرة هانجين جرين إيرث hanjin geen earth التي تحمل علم الولايات المتحدة الأمريكية والمملوكة لشركة صينية قد أرسل استغاثة إلي هيئة قناة السويس بنشوب حريق محدود بحاويات في ظهر الباخرة بالقرب من محطة رأس العش أثناء مرور الباخرة بقناة السويس ضمن قافلة الشمال قادمة من السويس، وعلي الفور تحركت وحدة من القوات البحرية وقاطرتان تابعتان لهيئة قناة السويس وقاموا بإطلاق خراطيم المياه والرغاوي علي الباخرة وهي تسير في المجري الملاحي للتفريعة الشرقية للقناة حتي تم السيطرة تمامًا علي الحريق ولم يؤثر الحريق علي حركة مرور السفن بالقناة.

وقال الربان هشام النعماني رئيس تحركات قناة السويس ببورسعيد السابق، إن رجال هيئة قناة السويس جاهزون تمامًا لمثل هذه الحوادث ويتم كل شهر عمل تدريب خاص ومحاكاة لمواجهة مثل هذه المواقف تمامًا وهو ما حدث .

وأضاف سبق أن واجهنا مشاكل أكثر تعقيدا من ذلك بكثير و الحمد لله كان رجال هيئة قناة السويس يقدمون كفاءة عالية.

بورسعد – جمال نوفل