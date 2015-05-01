محافظ بنى سويف: خريطة جديدة لمنظومة الصحة بمستشفيات المحافظة

أكد المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، أن الخريطة الصحية الجديدة للمحافظة تهدف للنهوض بالقطاع الصحى وثمرة لدراسة مستفيضة للوقوف على الوضع العام لمستشفيات بنى سويف، من ناحية القوى البشرية بمختلف أنواعها، "الأطباء، فنيين، إداريين، عمال"، وكذلك الوضع العام لوحدات الرعاية الأساسية ـ الوحدات الصحية ـ بدائرة المحافظة، من حيث توافر التجهيزات والأطباء والتمريض وتوفر الخدمة الطبية.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن المحافظة تعانى على مر العقود الماضية عدم توافر خدمة جراحة المخ والأعصاب على مدار الساعة بالمحافظة، وكذلك عدم توافر خدمة علاج الأورام بمستشفيات وزارة الصحة ببنى سويف، مشيرًا إلى أنه سيتم التعاقد مع استشاريين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى تخصص جراحة المخ والأعصاب، لتوفير خدمة علاج الإصابات والحوادث على مدار الساعة بمستشفى بنى سويف العام، وجارى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لبدء الخدمة فى الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تمويل هذه الخدمة من صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، والتعاقد مع استشاريين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتوفير خدمة وعلاج الأورام بمستشفى بنى سويف العام.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم توفير العلاج الكيميائى والإشعاعى والاكتشاف المبكر للأورام، بالاضافة إلى التعاقد مع مهندسى الأجهزة الطبية مهندسين كهرباء، وميكانيكا، وفنيى أجهزة طبية وإلكترونيات " لقطاع الصحة بالمحافظة.

وأكد "سليم" الموافقة على إنشاء إدارة صحية مستقلة لمنطقة شرق النيل "منطقة مركز المدينة"، وتجهيز مركز متقدم للإصابات والحالات الحرجة " بالحى السكنى الثانى، وتجهيز مركز طبى حضرى بمنطقة "ابنى بيتك 1"، وتجهيز مركز طبى نوعى لأمراض الصدر بمنطقة "الحى السكنى الخامس"، وكذلك إنشاء مركز للتعليم الطبى الإقليمى " بمنطقة الحى السكنى الرابع"، وتجهيز بنك الدم الإقليمى " بالحى السكنى الأول " ،وتفعيل وتدعيم وتنشيط الخدمات بالمركز الطبى " بمنطقة مركز المدينة "

واشار المحافظ إلى دراسة العجز العددى والنوعى فى التخصصات الهندسية العاملة فى المجال الصحى ببنى سويف، كما تمت دراسة التحديات التى تواجه الوحدات الريفية مع حركة التكليف الأخيرة للأطباء المكلفين دفعة مارس 2015م، وإعادة توزيع الأطباء المقيمين بين المستشفيات العامة، بما يحقق تساوى وتنوع وتوفر الخدمة الصحية فى كافة التخصصات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة،

واكد المحافظ أن العمل مستمر فى تطوير مستشفى بنى سويف العام بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تفعيل بدء العمل فى تطوير مستشفى إهناسيا المركزى من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أيضا، مشيراً إلى أنه يتم الآن دراسة شاملة وعامة لمنظومة العناية المركزة ووحدات رعاية المبتسرين بكافة المستشفيات الحكومية والخاصة بالمحافظة من اجل الوصول إلى المعدل الأمثل ليتناسب عدد الأسِره مع عدد السكان المحافظة