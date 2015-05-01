مساجد كفر الشيخ تدعو الشباب للعمل وعدم الانسياق وراء الدعوات الهدامة

دعت مساجد كفر الشيخ، خلال خطبة الجمعة اليوم، الشباب للعمل والاجتهاد ومحاربة الإرهاب، والسعى وراء لقمة العيش وعدم التأثر بالدعوات المخربة الصادرة من أناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى.

وأكد الخطباء على المنابر أن مصر لن ترتقى إلا بالعمل وسواعد أبنائها، خاصة الشباب، ومحاربة الإرهاب. وأضافوا أن الإسلام حث على العمل فى آيات متعددة فى القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم حرص على أداء المسلم لعمله واتقانه، وكان الرسول والأنبياء جميعاً يعملون فلا فرق بين موظف فى الدولة أو نجار أو حداد أو عامل نظافة، فكلهم يعملون ويخدمون وطنهم من خلال مواقعهم التى يعملون بها وربما عامل نظافة أفضل من رجل يتباهى بوظيفته وهو لاقيمة له.

كما دعت المساجد لمحاربة الإرهاب حتى تستقر البلاد وهذه مهمة الشعب كله وليست مهمة رجال الشرطة والجيش فقط .