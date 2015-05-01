محافظ الفيوم ومستشار وزير التنمية المحلية يتفقدان مقار "مشروعك"

الفيوم ـ رباب الجالى

قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم واللواء محمود خليفة مستشار وزير التنمية المحلية بتفقد مقار وحدات "مشروعك" بمراكز الفيوم واطسا وابشواى وطامية ورافقهما اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة والمهندس كمال زعتر المشرف العام على المشروع بالمحافظة .

>أوضح اللواء محمود خليفة أن تفقد المقار يأتى ضمن خطة الوزارة فى المتابعة المستمرة لآليات عمل المشروع والتأكد من حسن سير العمل والوقوف على آخر المستجدات وحل أى مشكلات وتذليل أى عقبات قد تواجه المواطنين الراغبين فى التقدم، وشدد على مسئولى المقار ورؤساء المدن بتبسيط الإجراءات وتسهيلها وتشجيع المواطنين وحسن استقبالهم بجانب تقديم كافة المعلومات اللازمة وعرض شرائح التمويل المختلفة للراغبين بصورة واضحة، مشيراً الى ان المستحقين يحصلون على بطاقة ضريبية وسجل تجارى ورخصة مزاولة للنشاط وبفائدة متناقصة، وأن الدولة تولى المشروع أهمية كبرى كونه نواه أساسية لتنمية المجتمع ويخلق قاعده كبيرة من رجال الأعمال الصغار ويخفض من معدلات البطالة.

>ومن جانبه، صرح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أن مقار المشروع استقبلت حتى الآن أكثر من 300 طلب لإقامة مشروعات بفئات تمويل مختلفة ما بين مشروعات انتاج حيوانى وصناعى وتجارى، مشيراً ان المحافظة تتابع كافة المستجدات من خلال التواصل اليومى مع كافة المقار، وذلك فى اطار الخطة المتكامله للمشروع والتى هدفها ليس التمويل فقط وانما تقديم التوعية والتدريب والتمويل والمتابعة والتسويق والوقوف بجانب المواطنين الراغبين فى اقامة مشروعاتهم الخاصة فى كافة مراحل المشروع بداية من تقديم الطلب وحتى إقامة المشروع ونجاحه للوصول الى الهدف المرجو من تنمية المجتمع وتنمية ارتباط الشباب بمحافظاتهم لمكافحة الهجرة الداخلية وخاصة بالصعيد وتحويل القرى من مستهلكة الى منتجة .

>وخلال الجولة قام محافظ الفيوم بالاتصال هاتفيا باثنين من المتقدمين للحصول على تمويل وإبلاغهما بنفسه بقبول المشروعات الخاصة بهما وانتهاء اجراءات احدهما والمشروعان هما مشروع مقاولات والآخر مكتب هندسى .

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