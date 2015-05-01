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القبض على عاطلين بحوزتهما 21 كيلو حشيش قبل ترويجها بالمرج

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القبض على عاطلين بحوزتهما 21 كيلو حشيش قبل ترويجها بالمرج القبض على عاطلين بحوزتهما 21 كيلو حشيش قبل ترويجها بالمرج
تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كل من "محمد.ح.ا" 28 سنة عاطل، و"محمد.ع.ح" 27 سنة عاطل، لدى تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج، مستقلين السيارة رقم "ف أ ع 138" ماركة كيا سيراتو ملك وقيادة الاول، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 21.285 كيلو جرام، وسلاح نارى "بندقية آلية عيار 7.62×39 مم و30 طلقة من العيار ومبلغ مالى6200 جنيه.

وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار، تحرر عن لك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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مصر 365